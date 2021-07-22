Песков заявил о готовности обсуждать продление транзита газа через Украину

Россия готова вести переговоры по продлению транзита голубого топлива через Украину после 2024 года, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отмечается, что данный вопрос имеет исключительно характер экономической целесообразности. Однако в тексте заявления Германии и США говорится, что немецкая сторона будет использовать все возможные рычаги влияния для продления транзита газа между Украиной и Россией на 10 лет.

Здесь никак не упоминается Российская Федерация. Ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и Россией, поэтому слегка такой эффект — я не знаю, как это перевести на другие языка, но по-русски это — «без меня меня женили», — отметил пресс-секретарь.

Кроме того Россия всегда была и остаётся ответственным гарантом экономической безопасности и на этот счёт никаких прецедентов нет. При этом Москва никогда не использовала энергоресурсы как инструмент политического давления, заявил Песков.

Также пресс-секретарь напомнил, что президент России не раз говорил о готовности обсуждать продление договора о транзите газа и после 2024 года. Однако со стороны Украины ответственной позиции по поводу обеспечения экономически целесообразных условий транзита не наблюдалось.

Ранее бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский раскритиковал сделку США и Германии по «Северному потоку — 2». По мнению Сикорского, ФРГ решила поставить собственные экономические интересы превыше геополитических интересов Евросоюза.