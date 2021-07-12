Песков заявил, что в России никаких дефолтов быть не может

У России есть все средства, чтобы исполнять свои финансовые обязательства, любой дефолт невозможен, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В случае возникновения дефолта он носил бы искусственный характер, передаёт его слова «Интерфакс».

С самого начала мы говорили, что у России имеются все необходимые средства и потенциал, чтобы не доводить ситуацию до дефолтов, и что никаких дефолтов быть не может, потому что у России имеются необходимые средства, — заявил он.

Он также ответил на вопрос, готов ли Запад на излишне жёсткие меры в отношении России. Песков призвал не «гадать на кофейной гуще» по этому вопросу, поскольку «это дело неблагодарное».

В Госдуме ранее сообщили, что вероятность дефолта в России из-за введённых против неё западных санкций крайне низка. Как заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, в настоящий момент для этого нет никаких предпосылок. Он подчеркнул, что за последнюю неделю Россия доказала свою экономическую устойчивость.