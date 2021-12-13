Песков заявил, что Россия продолжит выполнять обязательства по газу

Россия надеется, что никакие факторы не помешают и дальше выполнять обязательства по действующим газовым контрактам, приводит ТАСС слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Так он прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности Минска приостановить транзит газа в страны Европы.

Мы по-прежнему хотим надеяться, что ничто не помешает РФ и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам, — сказал он.

Ранее Лукашенко сообщил, что Минск будет готов перекрыть транзит газа в Европу в том случае, если санкции Запада поставят его в чрезвычайное положение и не будет возможности ответить другими мерами. Он отметил, что рассматривает такую реакцию как крайнюю меру.

Ранее польское издание Biznes Alert сообщило, что слова Лукашенко о готовности перекрыть транзит газа в Европу никоим образом не идут вразрез с интересами России. Соответствующий сигнал Минску могла дать только Москва.

Угрозы белорусского лидера могут стать реальностью, так как транзит голубого топлива не приносит большой доход республике, а для РФ такой шаг станет ещё одним аргументом в пользу диверсификации маршрутов поставки газа в ЕС и скорейшего запуска «Северного потока — 2». Он также позволит наказать Польшу за её антироссийскую риторику, отмечало издание.