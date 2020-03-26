https://static.news.ru/photo/b3bf6718-6f4d-11ea-9ace-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решение о закрытии магазинов в регионах зависит от мнения оперативного штаба и не может быть принято без учёта эпидемиологической обстановки. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Здесь не важно мнение Кремля, здесь важно мнение оперативного штаба и мнение специалистов-эпидемиологов, — приводит его слова ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, правительство России рекомендовало органам исполнительной власти регионов временно приостановить проведение на своих территориях массовых и развлекательных мероприятий, в том числе спортивных и выставочных, с очным присутствием граждан. Также с целью профилактики коронавируса рекомендовано прекратить оказание подобных услуг в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и на аттракционах.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.