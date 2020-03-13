https://static.news.ru/photo/7542b238-6516-11ea-b838-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская Федерация имеет задел прочности для нивелирования негативного влияния коронавируса на экономику страны. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Ситуация с коронавирусом стала определённым триггером — ускорила процессы, спровоцировала их обострённое проявление. Россия благодаря заранее принятым мерам обладает возможностью демпфировать негативный эффект от этой мировой конъюнктуры, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

По его словам, ситуация в мире сейчас такова, что, даже если абстрагироваться от коронавируса, существуют различные колебания и волатильность. Ещё до вспышки COVID-19, добавил Песков, имелись различные негативные прогнозы в отношении мировой экономики, в том числе связанные с сокращением спроса на нефть и нефтепродукты.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус, экономические потрясения и войны не являются признаками приближающегося конца света. Такую позицию Федерации еврейских общин России озвучил президент организации Александр Борода. По словам раввина, «перечисленные катаклизмы нельзя рассматривать как что-то сверхъестественное».

О вспышке COVID-19 власти Китая объявили 31 декабря 2019 года. К 13 марта заразились 131851 человек, умерли 4948, выздоровели около 70 тысяч. За последние сутки в РФ зафиксировали 6 новых случаев заражения: четыре в Москве и по одному в Краснодарском крае и Калининграде. На данный момент есть данные о 32 заболевших COVID-19.