https://static.news.ru/photo/518126d0-6517-11ea-bd49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин является опытным экономистом, который выразил серьёзное мнение о ВВП и росте бедности, однако проблему необходимо рассматривать в комплексе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, ориентироваться на одну точку зрения нельзя.

Надо обязательно рассматривать это всё в комплексе, в том числе оценки правительства, оценки наших статистических ведомств, — отметил он.

Песков добавил, что сейчас международные и российский рынки находятся «в состоянии пилы» и этот тренд необходимо детально изучить, прежде чем делать какие-либо заключения, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Кудрин сообщил, что экономика оказалась «на пороге кризиса», который станет чувствительным для страны и мира. Из-за обвала на рынке нефти, связанного с коронавирусом, российский ВВП может показать нулевой рост или даже регрессировать по итогам года.