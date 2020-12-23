Песков высказался о ценах на бензин в России

https://static.news.ru/photo/aff015ee-450b-11eb-a101-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на бензин в России стабильные, поэтому и соответствующих вопросов на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина не поступало, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, россиян больше волновали вопросы газификации, ЖКХ и отопления.

В этом году нет ничего по ценам на бензин, цены всё-таки были стабильными на топливо, — цитирует РИА Новости Пескова.

Отвечая на вопросы на всероссийской премии «МедиаТЭК-2020», он также подчеркнул, что России удалось стабилизировать экономическую ситуацию, «разбалансированную ценами на нефть».

Песков отметил, что вопросы газификации «последней мили» интересуют сейчас жителей большинства регионов и проблема эта, по его словам, «поэтапно реализуется».

Как писал NEWS.ru, ранее Песков сообщил, что Владимир Путин не проводил совещание по поводу стоимости бензина в стране, так как эти показатели не вызывают беспокойства, как это было с ценами на продукты.

Резких колебаний цен на бензин на АЗС в 2020 году не ожидается, поскольку ситуация на рынке стабильная, заявил в сентябре замглавы Минэнерго России Павел Сорокин. По его словам, для предотвращения скачков цен созданы необходимые налоговые и регуляторные инструменты. В частности, демпфер, который сглаживает влияние изменения цен на мировых рынках.

Чиновник назвал удовлетворительной динамику производства топлива и оптовых цен. По его словам, спрос восстановился на приемлемом уровне, накапливаются запасы на осень, а розничные цены остаются стабильными.