Песков: в Кремле видели сообщения о расследовании США из-за сделок на нефть

https://static.news.ru/photo/96d02c40-8551-11ea-9332-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле видели сообщения СМИ, что власти Соединённых Штатов начали расследования из-за подозрительных сделок с нефтяными фьючерсами, цель которых выяснить, могли ли трейдеры заработать миллионы долларов, получив инсайдерскую информацию о подготовленном Россией проекте стратегии взаимодействия с ОПЕК+. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Видели сообщения СМИ. Но мы не знаем, насколько они соответствуют действительности, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

По его словам, в средствах массовой информации сейчас очень много ложных сообщений, а также вымыслов, которые нужно воспринимать «с большими допусками».

Как писал NEWS.ru, нефть резко подешевела 9 марта после отказа России продлить соглашение с ОПЕК. Саудовская Аравия ответила на российский демарш демпингом и рекордным наращиванием добычи, обрушив мировые цены.

В начале апреля Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ договорились на два года сократить объём нефтедобычи, чтобы восстановить цены в условиях мировой пандемии и снижения потребления топлива. Но 20 апреля начался новый обвал рынка, связанный с заполнением существующих нефтехранилищ.