Песков: уступка РФ по сокращению добычи нефти не является проигрышем

https://static.news.ru/photo/c4892f6e-7b2f-11ea-9ba7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Решение Российской Федерации пойти на уступки и сократить нефтедобычу в рамках общих усилий по стабилизации рынка не является проигрышем, напротив, это позволило избежать хаоса в мировой экономике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нет, абсолютно нет. Здесь нет проигравших. Есть только выигравшие. От этого решения выигрывают и страны — производители нефти, и её потребители, и мировая экономика в целом, которая в противном случае могла бы погрузиться в хаос, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее NEWS.ru писал, что страны ОПЕК+ завершили переговоры по сокращению добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Дебаты длились 10 часов. В ближайшее время по итогам переговоров будет выпущено заявление. Участники встречи договорились о сокращении нефтедобычи на ближайшие два месяца, но при этом Мексика отказалась сокращать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.