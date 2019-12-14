https://static.news.ru/photo/11c5e244-1f3d-11ea-989e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Jianwei/Xinhua/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для «Газпрома». Он подчеркнул, что переговоры ещё продолжаются.

Это возможно только при условии сохранения условий экономической и коммерческой целесообразности для нашего поставщика, то есть «Газпрома», — цитирует «Интерфакс» Пескова.

По его словам, Путин с самого начала говорил, что даже при диверсификации путей поставок энергоресурсов потребителям Европы российская сторона готова и дальше «транзитировать» газ через Украину.

Как писал NEWS.ru, украинский регулятор в сфере энергетики продлил сроки бронирования транзитных мощностей газотранспортной системы страны до 31 декабря, поэтому у российского «Газпрома» ещё есть время, чтобы заключить соответствующий контракт. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. Он также отметил, что этот контракт является стандартным. Кроме того, до 22 декабря регулятор должен утвердить новые тарифы.