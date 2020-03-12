https://static.news.ru/photo/c610c09c-646c-11ea-9f95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государства-участники сделки ОПЕК+ оказались «в одной лодке» в ситуации с обвалом нефтяных котировок, хотя по-разному готовы к низким ценам на сырьё, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сокращение цен на нефть и нефтепродукты — общая тенденция, все мы вместе в одной лодке находимся в этой ситуации <...> Другое дело, что все страны в большей или меньшей степени были готовы к такому падению цен, — цитирует чиновника ТАСС.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства — члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.

Саудовская Аравия готова предложить Европе тройные объёмы нефти по цене $25 за баррель, что намного дешевле российских углеводородов. По предварительным данным, крупные НПЗ сырьевых предприятий — Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa — получили предложения от королевства по лимитам поставок чёрного золота, намного превышающие традиционные рамки.

Эр-Рияд собирается увеличить добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки, сообщили представители компании Saudi Aramco. Предприятие получило соответствующее указание от властей страны. Сроки выполнения поручения не указываются. Накануне королевство объявило о наращивании мощностей с апреля на 26% — до 12,3 млн баррелей в сутки, писал NEWS.ru.