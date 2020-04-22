Песков: ситуацию на рынке нефти нельзя оценить по одной неделе

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Ситуация на мировом рынке нефти сейчас тяжёлая, но её не надо оценивать по одной неделе или через сутки после начала кризиса, считает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Динамика действительно отрицательная с мировыми ценами на нефть, момент нелёгкий, но все-таки оценивать в целом нужно не по одному дню и не по одной неделе даже, а в более длинной перспективе. Поэтому сейчас нужно просто подождать, — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что после оценки происходящего на биржах руководство России начнёт разрабатывать соответствующие меры.

Цена на российскую нефть Urals 21 апреля 2020 года заметно снизилась вслед за WTI и Brent. Стоимость сорта в Северо-Западной Европе в абсолютном исчислении уменьшилась на $5,92 — до $11,59 за баррель.

По данным агентства Argus, более низкой цена была 1 апреля, когда составила $10,54 за «бочку». Это стало минимальным значением с марта 1999-го.

Ранее NEWS.ru сообщал, что цена нефти марки Brent впервые с ноября 2001-го рухнула на 17,33%. Стоимость фьючерса с поставкой в июне 2020-го составляет всего $15,98 за баррель.