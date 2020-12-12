Песков: ситуация с ценами на бензин в РФ не вызывает беспокойства

https://static.news.ru/photo/6b9ee844-3df8-11eb-87ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Глава РФ Владимир Путин не проводил совещание по поводу стоимости бензина в стране, так как показатели не вызывают беспокойства, как это было с ценами на продукты, рассказал журналистам пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

Нет, до сих пор не было никаких совещаний на этот счёт. Там и нет такой беспокоящей динамики, — цитирует его РИА Новости.

Остро ставить вопросы — таков рабочий стиль политика в случаях, когда речь идёт о действительно важных проблемах, отметил представитель Кремля, комментируя резкую критику чиновников со стороны президента. Он напомнил, что «было сформулировано конкретное поручение, которое в настоящий момент исполняется». В свою очередь глава правительства Михаил Мишустин оперативно распределил участки работы между подчинёнными в кабмине.

Ситуация с подорожанием продуктов питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента 9 декабря. Глава государства раскритиковал правительство из-за роста цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что «пандемия здесь ни при чем».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия планирует ввести с 15 февраля по 30 июня 2021 квоту на экспорт зерна (пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы) в размере 17,5 млн тонн, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Кроме того, власти могут одобрить экспортные пошлины в размере €25 за тонну пшеницы внутри квоты и 50%, но не менее €100 — вне квоты.