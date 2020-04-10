Песков: сделку ОПЕК+ можно считать согласованной

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решение Российской Федерации пойти на уступки и сократить нефтедобычу в рамках общих усилий по стабилизации рынка не является проигрышем, напротив, это позволило избежать хаоса в мировой экономике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нет, абсолютно нет. Здесь нет проигравших. Есть только выигравшие. От этого решения выигрывают и страны-производители нефти, и её потребители, и мировая экономика в целом, которая в противном случае могла бы...