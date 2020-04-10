Песков: сделку ОПЕК+ можно считать согласованной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал изменение позиции Мексики по сделке ОПЕК+. Теперь, по его словам, договор можно считать согласованным.
Он отметил, что глава РФ Владимир Путин высоко оценивает документ,
Убеждены, что вот этот согласованный документ окажет весьма позитивное влияние на международные рынки, которое лишь усилится после того, как присоединится ещё и Мексика, — подчеркнул он.
Чиновник отметил, что работа с мексиканской стороной продолжается. Кремль надеется согласовать другие параметры, ранее принятые остальными странами.
Ранее NEWS.ru писал, что страны ОПЕК+ завершили переговоры по сокращению добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Дебаты длились 10 часов. В ближайшее время по итогам переговоров будет выпущено заявление. Участники встречи договорились о сокращении нефтедобычи на ближайшие два месяца на 400 тысяч баррелей в сутки. Мексика сначала отказалась от соглашения, однако позже приняла решение сократить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки.
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