В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса, средний класс может скатиться в бедность. Об этом заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Однако в ответ на это высказывание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что «вряд ли можно считать верными прогнозы о рисках скатывания среднего класса в бедность, поскольку ситуация непроста и требует слаженной работы». Между тем, по мнению клуба экспертов NEWS.ru, после коронакризиса реально обеднеют, вероятнее всего, 15–20% представителей отечественного среднего класса.
По словам Кузьминова, «скорее всего, доходы будут падать у всех слоёв общества, но если обедневшие богатые всё равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьёзные риски скатывания в бедность».
Эта тенденция касается в первую очередь экономики услуг, в том числе интеллектуальных, и экономики впечатлений, которая давала пространство для развития новых креативных проектов, — сказал ректор ВШЭ в интервью телеканалу РБК.
Неугомонные журналисты попросили Дмитрия Пескова прокомментировать это заявление. На вопрос о том, есть ли у властей план по сохранению среднего класса, пресс-секретарь президента России ответил отрицательно, добавив, что «его и не должно быть». Он напомнил, что есть общая программа для всей страны.
Есть меры поддержки всему населению. Выделять только средний класс — конечно, это совершенно неверный подход. Внимательно ознакомьтесь с двумя пакетами, которые уже были обнародованы. И ведётся работа, продолжается очень внимательный мониторинг ситуации, — сказал Песков в ответ на вопрос «Ъ FM».
В мартовском интервью ТАСС президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что «средний класс в каждой стране разный» и неправильно отождествлять российский средний класс с уровнем жизни во Франции, Германии или США. Глава государства отмечал, что, по методике Всемирного банка, к среднему классу относятся люди, доходы которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.
У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%. Он [средний класс] у нас есть, наша задача в том только заключается, чтобы укреплять этот средний класс и наращивать [его] доходы, — подчеркнул Путин, напомнив, что средняя зарплата в России гораздо выше МРОТ.
По-научному, бедность — характеристика экономического положения индивида или социальной группы, при котором они не могут удовлетворить определённый круг минимальных потребностей, необходимых для жизни, сохранения трудоспособности, продолжения рода. В целом обеднение является относительным, многозначным понятием и зависит от общего стандарта уровня жизни в конкретном обществе.
Что же касается спорного определения «средний класс», то существуют разные подходы к оценке данного понятия.
Точного определения среднего класса нет. Он определяется не только размером дохода, но и сферой занятости, уровнем образования, возможностью приобретать товары длительного пользования, горизонтами жизненного планирования и самоощущением людей.
При этом, по мнению Корнилова, в РФ он хоть и есть, однако вряд ли составляет свыше 70% населения.
Средний класс в России очень неоднороден, объясняет, в свою очередь, управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов. Понятие среднедушевого дохода, который бы позволял отнести гражданина к среднему классу, не существует вовсе, замечает он.
Ведь уровень дохода, который позволяет приобрести некий набор товаров, услуг и тем самым причислить себя к среднему классу, существенно отличается от региона к региону. Условный представитель среднего класса в Москве должен зарабатывать существенно больше представителя среднего класса в провинции.
Кому на Руси беднеть хорошо
В целом с мнением ректора ВШЭ экспертам трудно не согласиться, но «только частично». Дело в том, что вопрос сокращения среднего класса поднимается ежегодно. Есть общемировая тенденция — усиление дифференциации населения, это тот случай, когда богатые богатеют, а бедные беднеют. Эта тенденция есть и была в России.
Ежегодно масса исследований свидетельствует о том, что доля среднего класса сокращается, даже приводятся цифры, но ни одно ведомство, связанное со статистикой, точно не скажет вам численность этого среднего класса и не будет утверждать, что такое «перетекание» имеет место. Конечно, прямо сегодня люди теряют свой ежемесячный доход, но это не значит, что они лишились и других показателей своего дохода — дома, машин, накоплений. Это краткосрочный период. Говорить о тотальном сокращении среднего класса пока рано. Нужно лишь дать людям возможность работать.
Во многом оценки Ярослава Кузьминова относительно сокращения среднего класса в период экономического кризиса верны, считает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.
Ведь это не только российская специфика, так происходит в ходе любого экономического кризиса в любой стране. Так было и в 1998, и в 2008, и в 2015 годах. Традиционно — и это тоже мировая практика — государство помогает самым обездоленным. Специальной помощи среднему классу никто никогда не оказывает. Ничего страшного от сокращения среднего класса не произойдёт. Люди, чей доход упадёт в кризис, будут больше сберегать и делать накопления «на чёрный день», а кредитную активность, напротив, ограничивать. Благо инструментов для этого более чем достаточно.
По мнению Пискунова, реальное падение доходов среднего класса пагубно скажется на темпах восстановления экономики страны. Дело в том, указывает он, что структура потребления среднего класса гораздо сложнее и разнообразнее по сравнению с менее обеспеченными слоями населения, «также эти люди в гораздо большей степени используют потребительский кредит и ипотечное кредитование».
Именно по этим причинам средний класс являлся важной движущей силой потребительского спроса, обеспечивавшего загрузку многих отраслей, подчёркивает Пискунов.
По оценкам Ольги Лебединской, из-за нынешнего кризиса вряд ли «весь средний класс перейдёт в категорию бедного».
Да, изменения будут, но в рамках 15–20%. Почему именно эта цифра? Такова примерно доля сферы услуг и развлечений, — уточняет экономист.
Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова полагает, что средний класс «берёт на себя часть функций государства и практически не требует ничего взамен». Речь идёт о создании рабочих мест и удовлетворении возрастающих потребностей.
Снижение доли среднего класса в РФ, говорит она, скорее всего, приведёт к сокращению тех рабочих мест, «которые он формирует, снижению совокупного спроса, который он предъявляет на рынок».
Если лет 10–15 назад доходы от предпринимательства и собственности составляли в структуре доходов россиян порядка 13%, то сегодня — около 7%. Вот эти 7% страна может и потерять, — прогнозирует Ольга Лебединская.
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