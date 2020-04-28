В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса, средний класс может скатиться в бедность. Об этом заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Однако в ответ на это высказывание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что «вряд ли можно считать верными прогнозы о рисках скатывания среднего класса в бедность, поскольку ситуация непроста и требует слаженной работы». Между тем, по мнению клуба экспертов NEWS.ru, после коронакризиса реально обеднеют, вероятнее всего, 15–20% представителей отечественного среднего класса.

По словам Кузьминова, «скорее всего, доходы будут падать у всех слоёв общества, но если обедневшие богатые всё равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьёзные риски скатывания в бедность».

Эта тенденция касается в первую очередь экономики услуг, в том числе интеллектуальных, и экономики впечатлений, которая давала пространство для развития новых креативных проектов, — сказал ректор ВШЭ в интервью телеканалу РБК.

Неугомонные журналисты попросили Дмитрия Пескова прокомментировать это заявление. На вопрос о том, есть ли у властей план по сохранению среднего класса, пресс-секретарь президента России ответил отрицательно, добавив, что «его и не должно быть». Он напомнил, что есть общая программа для всей страны.

Есть меры поддержки всему населению. Выделять только средний класс — конечно, это совершенно неверный подход. Внимательно ознакомьтесь с двумя пакетами, которые уже были обнародованы. И ведётся работа, продолжается очень внимательный мониторинг ситуации, — сказал Песков в ответ на вопрос «Ъ FM».

В мартовском интервью ТАСС президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что «средний класс в каждой стране разный» и неправильно отождествлять российский средний класс с уровнем жизни во Франции, Германии или США. Глава государства отмечал, что, по методике Всемирного банка, к среднему классу относятся люди, доходы которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.

У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%. Он [средний класс] у нас есть, наша задача в том только заключается, чтобы укреплять этот средний класс и наращивать [его] доходы, — подчеркнул Путин, напомнив, что средняя зарплата в России гораздо выше МРОТ.



По-научному, бедность — характеристика экономического положения индивида или социальной группы, при котором они не могут удовлетворить определённый круг минимальных потребностей, необходимых для жизни, сохранения трудоспособности, продолжения рода. В целом обеднение является относительным, многозначным понятием и зависит от общего стандарта уровня жизни в конкретном обществе.

Что же касается спорного определения «средний класс», то существуют разные подходы к оценке данного понятия.

Точного определения среднего класса нет. Он определяется не только размером дохода, но и сферой занятости, уровнем образования, возможностью приобретать товары длительного пользования, горизонтами жизненного планирования и самоощущением людей. Виталий Корнилов сотрудник Финансово-экономического института СВФУ сотрудник Финансово-экономического института СВФУ

При этом, по мнению Корнилова, в РФ он хоть и есть, однако вряд ли составляет свыше 70% населения.

Средний класс в России очень неоднороден, объясняет, в свою очередь, управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов. Понятие среднедушевого дохода, который бы позволял отнести гражданина к среднему классу, не существует вовсе, замечает он.

Ведь уровень дохода, который позволяет приобрести некий набор товаров, услуг и тем самым причислить себя к среднему классу, существенно отличается от региона к региону. Условный представитель среднего класса в Москве должен зарабатывать существенно больше представителя среднего класса в провинции. Андрей Пискунов управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР

Кому на Руси беднеть хорошо

В целом с мнением ректора ВШЭ экспертам трудно не согласиться, но «только частично». Дело в том, что вопрос сокращения среднего класса поднимается ежегодно. Есть общемировая тенденция — усиление дифференциации населения, это тот случай, когда богатые богатеют, а бедные беднеют. Эта тенденция есть и была в России.

Ежегодно масса исследований свидетельствует о том, что доля среднего класса сокращается, даже приводятся цифры, но ни одно ведомство, связанное со статистикой, точно не скажет вам численность этого среднего класса и не будет утверждать, что такое «перетекание» имеет место. Конечно, прямо сегодня люди теряют свой ежемесячный доход, но это не значит, что они лишились и других показателей своего дохода — дома, машин, накоплений. Это краткосрочный период. Говорить о тотальном сокращении среднего класса пока рано. Нужно лишь дать людям возможность работать. Ольга Лебединская доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова

Во многом оценки Ярослава Кузьминова относительно сокращения среднего класса в период экономического кризиса верны, считает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Ведь это не только российская специфика, так происходит в ходе любого экономического кризиса в любой стране. Так было и в 1998, и в 2008, и в 2015 годах. Традиционно — и это тоже мировая практика — государство помогает самым обездоленным. Специальной помощи среднему классу никто никогда не оказывает. Ничего страшного от сокращения среднего класса не произойдёт. Люди, чей доход упадёт в кризис, будут больше сберегать и делать накопления «на чёрный день», а кредитную активность, напротив, ограничивать. Благо инструментов для этого более чем достаточно. Сергей Хестанов доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

По мнению Пискунова, реальное падение доходов среднего класса пагубно скажется на темпах восстановления экономики страны. Дело в том, указывает он, что структура потребления среднего класса гораздо сложнее и разнообразнее по сравнению с менее обеспеченными слоями населения, «также эти люди в гораздо большей степени используют потребительский кредит и ипотечное кредитование».

Именно по этим причинам средний класс являлся важной движущей силой потребительского спроса, обеспечивавшего загрузку многих отраслей, подчёркивает Пискунов.

По оценкам Ольги Лебединской, из-за нынешнего кризиса вряд ли «весь средний класс перейдёт в категорию бедного».

Да, изменения будут, но в рамках 15–20%. Почему именно эта цифра? Такова примерно доля сферы услуг и развлечений, — уточняет экономист.

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова полагает, что средний класс «берёт на себя часть функций государства и практически не требует ничего взамен». Речь идёт о создании рабочих мест и удовлетворении возрастающих потребностей.

Снижение доли среднего класса в РФ, говорит она, скорее всего, приведёт к сокращению тех рабочих мест, «которые он формирует, снижению совокупного спроса, который он предъявляет на рынок».