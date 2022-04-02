Песков: «санкционные игры» Запада подорвали престиж доллара и евро

Антироссийские санкции Запада подорвали доверие к доллару и евро, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Беларусь 1». По его мнению, данный процесс является необратимым.

Дело в том, что на фоне бандитско-санкционных игр изрядно зашатался престиж доллара и евро. В основном доллара как резервной валюты. И всё больше и больше стран, которые в своих взаиморасчётах переходят на национальные валюты. Американцам это очень не нравится, но остановить этот процесс уже нельзя, — констатировал он.

Кроме того, Песков напомнил о решении президента России Владимира Путина продавать недружественным странам газ за рубли. Представитель Кремля отметил, что это лишь первый шаг, за которым последуют и другие.

Ранее в США рассказали о безрадостном будущем доллара и неожиданной перспективе рубля. По мнению преподавателя Питтсбургского университета Дэна Ковалика, в результате ограничений страны вынуждены переходить на другие валюты в международных расчётах, что негативно влияет на репутацию доллара. Рубль же, в свою очередь, обеспечен золотом, за счёт чего российская валюта выигрывает у американской и может усилить своё значение на мировом рынке.