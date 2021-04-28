Песков: Россия всегда сможет легко заменить SWIFT

https://static.news.ru/photo/05c1b808-a8dd-11eb-8b15-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае ограничений SWIFT и другим системам можно будет найти аналоги. Об этом он сказал в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что при необходимости сделать это можно будет в кратчайшие сроки.

Если SWIFT как некая услуга покажет свою ненадёжность, мы живём в настолько развитом мире, что аналоги, или «байпасы», или заменители этой системы будут найдены очень быстро, — сказал Песков.

SWIFT — международная межбанковская система совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций мира. Вероятное отключение России от неё считается одной из наиболее жёстких санкций Запада.

Ранее Европарламент внёс пункт об отключении России от SWIFT в проект резолюции. Депутаты также предложили «в случае продолжения агрессии на Украине» отказаться от российских поставок нефти и газа.

Впрочем, осуществить угрозу не так просто. По словам верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, и у Евросоюза нет рычагов давления на неё.