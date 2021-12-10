Песков: Россия не планирует снижать цену на газ для Греции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью греческому телеканалу «Антенна», что Россия не собирается снижать стоимость газа для Греции. Он подчеркнул, что цены на голубое топливо стабильные. Хотя и был зафиксирован их рост на спотовом рынке, в рамках действующих договоров они определяются формулами, привязанными к нефти.

Комментируя слова корреспондента телеканала о том, что по грекам сильно ударил рост цен на газ, Песков задал встречный вопрос.

Вы хотели бы, чтобы мы бесплатно поставляли природный газ? — воскликнул официальный представитель Кремля.

На вопрос о том, предпримет ли Россия какие-то шаги для снижения стоимости поставок газа в Грецию и намерена ли она предоставить для страны скидку, Песков ответил отрицательно.

Это вопрос двусторонних соглашений с «Газпромом». Вы просто подписываете контракт с «Газпромом», который действует на конкретный период, и если это долгосрочное соглашение, вы будете продолжать получать природный газ по прогнозируемой цене. Не по цене, которая может колебаться с 500 до 1100 долларов [за тысячу кубометров] за одну ночь. Так она будет закреплена, — отметил представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал о том, что Россия покрывает более 40% потребностей Греции в газе и полностью выполняет свои обязательства в рамках действующих долгосрочных соглашений. На этом фоне США приняли решение о сокращении экспорта голубого топлива в Грецию на 43%, так как начали отправлять его в страны Дальнего Востока.