Россия не анонсирует свою позицию перед встречей ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/b28399e4-9145-11eb-91a3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У российского лидера Владимира Путина не запланировано телефонных разговоров с руководством Саудовской Аравии перед встречей ОПЕК+. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Нет, пока нет, — ответил представитель Кремля на вопрос о возможных контактах Путина с саудовской стороной.

Он напомнил, что вице-премьер Александр Новак представляет Россию в ОПЕК+ и контактирует со своими коллегами в этой организации. Песков подчеркнул, что уровень диалога между Москвой и Эр-Риядом находится на очень хорошем уровне и при необходимости переговоры Путина с саудитами могут быстро организоваться.

Мы никогда не анонсируем позицию перед подобными мероприятиями, — отметил Песков, говоря о позиции Москвы на предстоящих переговорах.

Журналисты спросили, будет ли Россия наращивать добычу нефти в мае для увеличения нефтепереработки на фоне ситуации на внутреннем рынке топлива. Представитель Кремля напомнил, что внутренний рынок застрахован от колебания цен благодаря действующим на нём механизмам, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти России и Казахстана. В апреле рост добычи нефти у России увеличится на 130 тысяч баррелей в сутки, а у Казахстана — на 20 тысяч, у остальных членов альянса добыча будет оставаться на неизменном уровне.