Песков: российская экономика «припала» меньше других

https://static.news.ru/photo/2fafe140-485b-11eb-bb69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О том, как пандемия коронавируса повлияла на российскую экономику, высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что спад экономики в РФ произошёл в меньшей степени, чем в других странах.

Мы тоже припали, и припали существенно, и вылезать из этого будем весной, но меньше, чем они,— сказал Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Представитель Кремля добавил, что экономики других держав от проседания не спасли даже «сотни миллиардов» национальной валюты.

Давайте посмотрим те страны, которые вкачали сотни миллиардов и даже триллионы своей валюты в свои экономики. Разве это спасло их экономику, мировую экономику от падения на 4%, я усредняю. Не спасло, эти деньги сгорели в топке,— уточнил он.

После того как в ходе предновогодней встречи с кабмином РФ президент Владимир Путин отметил, что российским властям удалось не допустить критического спада экономики, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что благодаря предпринятым правительством России шагам кризис в стране не стал системным и не оказал разрушительного влияния на важнейшие отрасли экономики и компании.

Ранее Песков заявил, что пандемия COVID-19, а точнее, состояние «неизведанного», которое она вызвала, стало самым ярким впечатлением от 2020 года, сообщал NEWS.ru.