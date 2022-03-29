Песков: РФ просчитывает действия на случай отказа Европы от газа

Москва просчитывает план действий на случай, если европейские контрагенты откажутся от газовых контрактов с Россией, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия заинтересована в продаже своего газа за рубеж и намерена оставаться надёжным поставщиком, однако не станет поставлять газ бесплатно.

Компании должны понимать, что за их валюту — за евро, за доллары — можно купить рубли и рублями оплатить газ. То есть де-факто ничего не меняется практически, — сказал Песков.

Накануне решение об отказе от оплаты в рублях поставок голубого топлива приняли представители стран «Большой семёрки» (G7): они призвали местные компании не принимать счета в российской валюте и обвинили Россию в нарушении контрактов. При этом Еврокомиссия подтвердила свои ожидания сохранения зависимости ЕС от энергоресурсов из РФ как минимум до 2027 года.

В Кремле в ответ на это заявили, что Россия не планирует заниматься благотворительностью и подача природного газа на бесплатной основе осуществляться в Европу не будет.

Глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский высказал мнение, что отказ от российских углеводородов приведёт к серьёзным последствиям для европейской и мировой экономик. Он отметил, что в случае если Европа после отказа от российской нефти и газа наладит поставки с другими партнёрами и перейдёт на возобновляемые источники энергии, это сможет заменить в лучшем случае только 80% энергоресурсов.