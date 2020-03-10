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Российские власти не принимали решений об отмене июльских саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР), заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Форумы планируется провести в Санкт-Петербурге.

Пока каких-либо решений об отмене упомянутых <...> мероприятий не принималось, — цитирует чиновника ТАСС.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос о влиянии вспышки коронавируса нового типа на организацию крупных саммитов. Песков считает ситуацию с инфекцией благоприятной на общеевропейском фоне. По его словам, оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения заболевания работает эффективно.

Однако он призвал не считать эту информацию поводом для самоуспокоения и продолжать предпринимать меры против заболевания.

Число инфицированных коронавирусом нового типа по состоянию на 10 марта достигло 114 тысяч 452, скончались 4026 человек. На первом месте по количеству инфицированных по-прежнему остаётся Китай, второй страной-лидером стала Италия.

Ранее китайские учёные выяснили, что коронавирус нового типа сохраняется в воздухе до 30 минут, а передаваться от инфицированного человека к здоровому может на расстоянии до 4,5 метра, писал NEWS.ru.