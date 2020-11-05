Песков разъяснил вопрос покупки Белоруссией месторождения нефти в РФ

https://static.news.ru/photo/742ded52-1f49-11eb-97da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Белоруссия намерена приобрести у России нефтяное месторождение. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подробностей по этому вопросу пока нет, он ещё будет прорабатываться.

В этом вопросе нет конкретики. Он ставился с белорусской стороны и будет прорабатываться в наших соответствующих министерствах и ведомствах, — сказал Песков журналистам.

В среду, 4 ноября, стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой продать нефтяное месторождение. Путин эту идею одобрил, вопрос будет обсуждаться детально в ходе ближайших двусторонних переговоров, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, эксперт не считает этот запрос сенсационным. Он пояснил, что Белоруссия уже несколько лет добывает небольшое количество нефти на российской территории, поэтому возможность заполучить месторождение вряд ли станет неожиданностью.