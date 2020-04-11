Песков рассказал о последствиях коронавируса для экономики

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Предприятия малого и среднего бизнеса РФ в сфере авиа- и автоперевозок, культуры, спорта, туризма и общепита временно освободят от уплаты аренды федерального имущества на фоне пандемии COVID-19.

Льгота будет действовать в апреле, мае и июне 2020 года, пишет РИА Новости. Власти РФ готовят новый пакет мер по поддержке российской экономики на фоне распространения коронавируса. На него собираются...