Песков рассказал о последствиях коронавируса для экономики

https://static.news.ru/photo/7c2a061a-7bf9-11ea-aaa4-fa163e074e61_660.jpgДмитрий ПесковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что рано или поздно коронавирус «отступит». В этот момент ситуация в мировой экономике будет «жёсткой», уверен он.
По его словам, люди ощутят кризис. Тяжёлым положение будет дольше нескольких месяцев.
Рано или поздно коронавирус отступит на несколько шагов назад, может быть и не уйдет совсем, и вот тогда экономика встанет во главу угла. <...> Это будет достаточно жёсткая ситуация в мировой экономике, — подчеркнул он в эфире «Первого канала».
Как писал NEWS.ru, Песков также отметил, что пандемия коронавируса и текущий кризис продемонстрировали, что эффективность ряда международных организаций оставляет желать лучшего. Он подчеркнул, что это касается в том числе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной торговой организации (ВТО) и «Большой двадцатки» (G20).