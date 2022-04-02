Песков: схему платежей за газ в рублях распространят на другие товары

Страны Запада продолжат платить за российский газ в евро и долларах, но конечная оплата будет поступать «Газпрому» именно в рублях. Подобная схема в дальнейшем будет распространяться и на другие российские товары для экспорта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Да, это пока прототип системы. Но я не сомневаюсь, что в дальнейшем она будет распространяться и на новые группы товаров. И она будет занимать всё больше и больше места в наших внешнеторговых отношениях, — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Песков отметил, что антироссийские санкции Запада подорвали доверие к доллару и евро. Сейчас всё больше стран переходят в своих взаиморасчётах на национальные валюты, и этот процесс остановить нельзя.

Москва ранее сделала предложение европейским покупателям роcсийского газа по новой схеме оплаты поставок энергоресурсов. Компании из недружественных стран должны открыть счета в уполномоченном банке, выбранном Газпромбанком.

Речь идёт о двух специальных счетах типа К — рублёвом и валютном. Оплата производится с помощью перевода евро или долларов на валютный счёт. Затем банк продаёт эту валюту на Московской Бирже и зачисляет полученные рубли на рублевый счёт иностранного покупателя.