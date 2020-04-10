Песков рассказал о гибком расходовании средств на нацпроекты

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что правительство ещё не корректировало национальные проекты. Однако оно будет само принимать решение о перераспределении средств.
Представитель главы государства говорил о деньгах, полученных после продажи 50% акций «Сбербанка» Центробанком,
Пока не было никаких корректировок национальных проектов, процесс это достаточно гибкий сейчас, очевидно, будет, поэтому именно правительство будет принимать решение о том, как и куда канализировать эти средства, — подчеркнул Песков.
Ранее, как писал NEWS.ru, глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что правительству необходимо скорректировать показатели национальных проектов. 13 марта 2020 года в ведомстве заявили, что расходы федерального бюджета на реализацию за январь и февраль составили 262,931 млрд рублей.
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