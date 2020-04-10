Песков рассказал о гибком расходовании средств на нацпроекты

https://static.news.ru/photo/ca54e71e-7b32-11ea-9e7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что правительство ещё не корректировало национальные проекты. Однако оно будет само принимать решение о перераспределении средств.

Представитель главы государства говорил о деньгах, полученных после продажи 50% акций «Сбербанка» Центробанком, передаёт ТАСС. Журналисты спросили у него, могут ли средства пойти не на нацпроекты, а на преодоление последствий пандемии коронавируса.

Пока не было никаких корректировок национальных проектов, процесс это достаточно гибкий сейчас, очевидно, будет, поэтому именно правительство будет принимать решение о том, как и куда канализировать эти средства, — подчеркнул Песков.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что правительству необходимо скорректировать показатели национальных проектов. 13 марта 2020 года в ведомстве заявили, что расходы федерального бюджета на реализацию за январь и февраль составили 262,931 млрд рублей.