https://static.news.ru/photo/e0a49e88-d939-11e9-abb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: saudi_aramco/instagram

Кремлю нужно время, чтобы проанализировать последствия нападения на саудовские нефтяные объекты и определиться с дальнейшими действиями. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что сейчас не ясно, насколько Саудовская Аравия будет выдерживать «какие-то потолки по отгрузке и производству нефти», передаёт РИА Новости .

Сейчас вряд ли кто-то может дать какой-то прогноз на действие в ближайшее время, пока нет достоверной информации. Поэтому нужно какое-то время для анализа, — пояснил Песков.

Пожары на двух объектах Saudi Aramco начались из-за атаки с использованием дронов. Нападение было совершено на крупнейшие месторождения в Абкайке и Хурайсе. ЧП привело к коллапсу крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса. Добыча чёрного золота в стране сократилась практически вдвое, до 5,7 млн баррелей в сутки.

Из-за этого цены на нефть стали расти. Министр энергетики РФ Александр Новак назвал рост цен на нефть после атаки на объекты Саудовской Аравии ожидаемым. По его мнению, мировые биржи и дальше продолжат реагировать на поступающие из региона новости, писал News.ru.