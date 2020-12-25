Песков: Путин постоянно контролирует цены на социально значимые товары

https://static.news.ru/photo/b5a1febe-4699-11eb-a550-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация с колебанием цен на социально значимые продукты находится на постоянном контроле президента России Владимира Путина. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Безусловно, вопрос находится на постоянном контроле президента и правительства. Там осуществляется регулярный мониторинг на эту тему, поэтому да, это контролируется, — приводит слова Пескова ТАСС.

Журналисты попросили Пескова также прокомментировать данные Росстата о росте за последнюю неделю стоимости отдельных категорий продуктов. При этом, по данным службы, цены на сахар и масло, которые критиковал глава государства, понизились. Пресс-секретарь Путина ответил, что «это нужно анализировать экономистам». По его словам, «там вопрос только в том, происходит ли это в рамках сезонных колебаний цен или выходит за границы сезонных колебаний».

Согласно данным Росстата, цены на подсолнечное масло и сахар в России снизились на 1% и на 3,2% соответственно после заключения соглашений между поставщиками и торговыми сетями.

При этом цены на сахар в 40 регионах страны снизились на 0,1–2,8%, в 36 субъектах — на 3–8,8%. В семи субъектах цены выросли на 0,4–3,1%. В двух субъектах цены не изменились.

На подсолнечное масло цены упали в 32 субъектах на 0,1–2,9%, в 17 регионах — на 3,1–7,6%. В трёх регионах цены не изменились, при этом в 27 субъектах цены выросли на 0,1–2,9%, в шести субъектах — на 3–9,7%.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников пояснил, что главными причинами роста цен на продовольственные товары в России стали снижение урожая, ослабление национальной валюты и значительный рост мировых цен на продукты питания.

Министр отметил, что для стабилизации цен Минпромторг и Минсельхоз приняли ряд мер. Речь идёт о подписанных соглашениях с торговыми сетями и производителями, вводе экспортных пошлин по некоторым продовольственным товарам. Кроме того, профильные ведомства сейчас всячески стараются поддержать производителей сельхозпродукции, сообщал NEWS.ru.