Песков: Путин и Трамп не обсуждали антироссийские санкции

https://static.news.ru/photo/c636ab6a-7b30-11ea-8a64-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Главы РФ и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — не обсуждали тему антироссийских санкций во время телефонных переговоров в ночь на 10 апреля 2020 года, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Например, об отмене соответствующих мер в отношении магистрали «Северный поток — 2» или компании «Роснефть».

Нет, не упоминали, — приводит слова представителя Кремля ТАСС.

В августе 2017 года Белый дом принял закон «о противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Документ закреплял существующие меры давления на Россию, а также вводил дополнительные.

Например, требование наказать Москву за действия в Крыму и Донбассе дополнили обвинение в торговле оружием с сирийским правительством, в якобы нанесённом ущербе кибербезопасности Штатов, подозрение во вмешательство в президентские выборы в США в 2016-м. Позже Вашингтон принял пакет санкций после нашумевшего «дела Скрипалей».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин пока не планирует новую встречу с главами крупнейших нефтяных компаний после достижения соглашения в рамках ОПЕК+, но он в ежечасном режиме общается по телефону с главой Минэнерго Александром Новаком. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.