Песков: Путин ежечасно общается с Новаком по нефтедобыче

Президент России Владимир Путин пока не планирует новую встречу с главами крупнейших нефтяных компаний после достижения соглашения в рамках ОПЕК+, но он в ежечасном режиме общается по телефону с главой Минэнерго Александром Новаком. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В обозримой перспективе нет необходимости в такой встрече, потому что министр Новак находится в ежедневном контакте с нефтяниками. С Новаком президент общается постоянно по телефону, это общение сейчас ежечасное, — цитирует ТАСС представителя Кремля.
Ранее Песков заявил, что решение Российской Федерации пойти на уступки и сократить нефтедобычу в рамках общих усилий по стабилизации рынка не является проигрышем. Напротив, это позволило избежать хаоса в мировой экономике.
Как писал NEWS.ru, страны ОПЕК+ завершили переговоры по сокращению добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Дебаты длились десять часов. В ближайшее время по итогам переговоров будет выпущено заявление. Участники встречи договорились о сокращении нефтедобычи на ближайшие два месяца, но при этом Мексика отказалась сокращать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.
С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.