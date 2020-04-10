Песков: Путин ежечасно общается с Новаком по нефтедобыче

https://static.news.ru/photo/3f5a3248-7b34-11ea-8c8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Президент России Владимир Путин пока не планирует новую встречу с главами крупнейших нефтяных компаний после достижения соглашения в рамках ОПЕК+, но он в ежечасном режиме общается по телефону с главой Минэнерго Александром Новаком. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В обозримой перспективе нет необходимости в такой встрече, потому что министр Новак находится в ежедневном контакте с нефтяниками. С Новаком президент общается постоянно по телефону, это общение сейчас ежечасное, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее Песков заявил, что решение Российской Федерации пойти на уступки и сократить нефтедобычу в рамках общих усилий по стабилизации рынка не является проигрышем. Напротив, это позволило избежать хаоса в мировой экономике.

Как писал NEWS.ru, страны ОПЕК+ завершили переговоры по сокращению добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Дебаты длились десять часов. В ближайшее время по итогам переговоров будет выпущено заявление. Участники встречи договорились о сокращении нефтедобычи на ближайшие два месяца, но при этом Мексика отказалась сокращать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.