Песков прокомментировал слухи о возможных санкциях против банков России
Песков призвал не верить слухам о возможных санкциях против банков России
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
13:30, 18 января 2022
Дмитрий ПесковФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не верить спекуляциям в СМИ о якобы возможных санкциях против банков РФ. По его словам, нужно ориентироваться на официальные заявления западных стран, передаёт ТАСС.
Давайте не будем основываться на разных спекуляциях в средствах массовой информации, которые зачастую ни на чём не основаны или основаны на каких-то слухах, никоим образом не проверенных и не подтверждённых. Давайте всё-таки ориентироваться на официальные органы тех стран, которые имеют пристрастие к санкционным действиям, — сказал он.
Песков также ответил на вопрос, считают ли в Кремле отключение России от SWIFT невыгодным для США и Европы. По его словам, SWIFT — это организация и она выступала с заявлением, что отключение России фактически невозможно.
Ранее сообщалось, что США и ряд европейских стран отказались от идеи отключения российских банков от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT. Вместо этого были предложены другие экономические санкции, которые затронут крупнейшие российские банки в случае вторжения Вооружённых сил России на Украину.
Для обсуждения политики санкций госсекретарь США Энтони Блинкен намерен в ближайшее время встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем.