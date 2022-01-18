Песков прокомментировал слухи о возможных санкциях против банков России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не верить спекуляциям в СМИ о якобы возможных санкциях против банков РФ. По его словам, нужно ориентироваться на официальные заявления западных стран, передаёт ТАСС.

Давайте не будем основываться на разных спекуляциях в средствах массовой информации, которые зачастую ни на чём не основаны или основаны на каких-то слухах, никоим образом не проверенных и не подтверждённых. Давайте всё-таки ориентироваться на официальные органы тех стран, которые имеют пристрастие к санкционным действиям, — сказал он.

Песков также ответил на вопрос, считают ли в Кремле отключение России от SWIFT невыгодным для США и Европы. По его словам, SWIFT — это организация и она выступала с заявлением, что отключение России фактически невозможно.

Ранее сообщалось, что США и ряд европейских стран отказались от идеи отключения российских банков от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT. Вместо этого были предложены другие экономические санкции, которые затронут крупнейшие российские банки в случае вторжения Вооружённых сил России на Украину.

Для обсуждения политики санкций госсекретарь США Энтони Блинкен намерен в ближайшее время встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем.