Песков прокомментировал ситуацию на российском фондовом рынке

Ситуация на бирже РФ связана с общим положением на мировых рынках, которые находятся на стадии «глубокого пессимизма» в свете напряжённой политической обстановки, констатировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, за периодами падения вскоре приходят периоды «более или менее стремительного» роста», сообщает ТАСС. На россиян же, по его словам, напряжённость на международных рынках влияет меньше всего.

Чем раньше наши оппоненты прекратят провокационные и истеричные действия, тем раньше произойдёт снижение пессимистического настроя [рынков], — заключил Песков.

До этого сообщалось, что курс евро в ходе валютных торгов на Московской Бирже ускорил рост и поднялся до 89,2 рубля, курс доллара растет на 1,84%, до 78,8525 рубля. Индексы РТС и МосБиржи снизились до минимальных значений с декабря 2020 года.

Ранее Песков заявил, что рост напряжённости в сфере безопасности обусловлен в том числе «информационной истерикой», вбросами, а также конкретными действиями со стороны США и НАТО. По его словам, эта информация «щедро обрамлена» огромным количеством ложной информации, следствием чего стал, в частности, отъезд дипломатов некоторых стран с территории Украины.