Песков прокомментировал просьбу США увеличить добычу нефти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться следующих консультаций ОПЕК+, комментируя слова президента США Джо Байдена о необходимости нарастить объёмы добычи нефти. По его словам, это диктуется самим механизмом договорённостей в рамках ОПЕК+. Его слова приводит ТАСС.

Песков напомнил, что Россия является участницей ОПЕК+ и выполняет все соответствующие обязательства. Вместе с тем договорённости ОПЕК+ представляют собой гибкий механизм, предполагающий принятие новых решений с учётом инфраструктурных и конъюнктурных изменений.

Какими будут эти решения — давайте дождёмся запланированных или, если потребуется, внеочередных консультаций, — сказал представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не исключает роста стоимости нефти до $100 за баррель. После этого высказывания США, Япония и Индия начали оказывать сильнейшее за последние годы давление на ОПЕК+ с целью увеличения добычи полезных ископаемых.

25 октября стоимость американской марки WTI выросла до $85 за баррель впервые с октября 2014 года. Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась до $85,89 за баррель.

При этом страны — участницы ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией считают, что необходимо соблюдать осторожность в наращивании темпов добычи.