Песков предостерёг делать долгосрочные экономические прогнозы

https://static.news.ru/photo/ff877fca-87b0-11ea-8a7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил слаженность работы команды президента, правительства и администрации в условиях кризиса, вызванного коронавирусом.

По его мнению, правительство работает методично и спокойно, оно знает, что делать.

Песков заявил, что сейчас нельзя делать долгосрочных экономических прогнозов, поскольку вызовы поступают каждый день и необходимо их «регулировать в ручном режиме».

Вряд ли сейчас можно делать какие-то прогнозы на год или два года вперёд. Конечно, очень сложно и требуется ответственность, чтобы принимать решения, — сказал пресс-секретарь в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее NEWS.ru писал о том, что помощник президента России Максим Орешкин заявил, что экономика России продемонстрирует «серьёзные негативные цифры по второму кварталу». Он считает, что властям важно своевременно реагировать для смягчения последствий кризиса.