Вопрос о компенсациях авиакомпаниям за отмену полётов в Грузию нужно задавать российскому правительству, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обращаться в кабмин за разъяснениями по данной проблеме он порекомендовал, отвечая на соответствующий вопрос журналистов,
Как писал NEWS.ru, ранее глава Министерства транспорта РФ Евгений Дитрих сообщал, что российские власти решат вопрос о компенсационных выплатах за приостановку полётов в Грузию в 2020 году. По его словам, в 2019 году сохраняется вероятность начала точечных компенсаций авиаперевозчикам за высокую стоимость топлива, однако и по этому вопросу основной объём выплат будет произведён в 2020 году.
Президент России Владимир Путин издал указ о запрете отечественным компаниям осуществлять полёты в Грузию 21 июня 2019 года. Это произошло на фоне массовых протестов в стране, вспыхнувших после инцидента с прибывшим в Тбилиси депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, севшим в кресло спикера грузинского парламента.
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