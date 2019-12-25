https://static.news.ru/photo/8480707e-2703-11ea-ad7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Maeterlinck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вопрос о компенсациях авиакомпаниям за отмену полётов в Грузию нужно задавать российскому правительству, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Обращаться в кабмин за разъяснениями по данной проблеме он порекомендовал, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Министерства транспорта РФ Евгений Дитрих сообщал, что российские власти решат вопрос о компенсационных выплатах за приостановку полётов в Грузию в 2020 году. По его словам, в 2019 году сохраняется вероятность начала точечных компенсаций авиаперевозчикам за высокую стоимость топлива, однако и по этому вопросу основной объём выплат будет произведён в 2020 году.

Президент России Владимир Путин издал указ о запрете отечественным компаниям осуществлять полёты в Грузию 21 июня 2019 года. Это произошло на фоне массовых протестов в стране, вспыхнувших после инцидента с прибывшим в Тбилиси депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, севшим в кресло спикера грузинского парламента.