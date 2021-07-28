Песков посоветовал Байдену внимательнее изучить российскую экономику

Знания Белого дома об экономическом потенциале России являются неверными и ошибочными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По его словам, недавнее заявление главы США Джозефа Байдена о том, что структура российской экономики включает только ядерное оружие и нефтегазовую сферу, говорит о его незнании актуальной повестки в РФ.

Как отметил представитель Кремля, выступление Байдена проходило перед представителями американской разведки. В этой среде, по мнению Пескова, подобные «бравурные заявления» востребованы.

Да, Россия — это крупнейшая ядерная держава, и да, это страна, где достаточно большой нефтегазовый сектор. Но утверждать о том, что у РФ больше ничего нет, в корне неверно, — подчеркнул пресс-секретарь.

Песков также предложил Байдену получше ознакомиться с последними сведениями о структуре российской экономики. Так, по его словам, доля нефтегазового сектора в ВВП страны за прошлый год составила только 15,2%. Для сравнения, в 2010-м нефтегазовые доходы в бюджете страны составляли 46%, а в 2020-м — только 28%.

Ранее стало известно о реакции Кремля на слова Байдена о «проблемах» Путина. Песков отверг обвинения американского президента в адрес российского лидера. Пресс-секретарь также отметил, что в настоящее время Штаты остаются не партнёрами, а оппонентами России.