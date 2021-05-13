Матвиенко назвала самый вредительский закон в России

https://static.news.ru/photo/64a5cd30-b3e3-11eb-9747-96000091f725_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Совет Федерации/flickr.com

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко негативно отозвалась о нынешней редакции закона о госзакупках. Об этом сообщает РИА Новости.

Более вредительского, чем 44-й закон, у нас в стране не существует, — сказала Матвиенко.

По её словам, Совфед намерен скорректировать его и уже обдумывает соответствующие предложения. Кроме того, верхняя палата парламента проследит за внесением и реализацией изменений.

Как отмечается, накануне в Совфеде прошли слушания, в ходе которых выступил замдиректора Института космических исследований РАН Александр Лутовинов. Он заявил, что при проведении исследований учёные сталкиваются с проблемами, которые провоцирует закон о госзакупках. Так, при необходимости изменения условий контракта на них направляются штрафные санкции.

Лутовинов предложил ввести норму, при которой по соглашению сторон ряд норм можно вывести из-под действия контракта.

Ранее кабмин России ввёл квоты на государственные закупки для более чем 250 видов российских товаров с 2021 года. В частности, квоты на госзакупки ноутбуков и планшетов, произведённых в России, составляют 50% в 2021 году, 60% в 2022 году и 70% с 2023 года.