Песков: покупатели газа в Европе получили сведения по его оплате в рублях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил недоумение относительно заявлений главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что требование Москвы платить за поставки газа в рублях якобы создаст риски для европейских компаний. По его словам, которые приводит ТАСС, фон дер Ляйен следует обратиться за разъяснениями к представителям компаний — покупателей российского газа в Европе, которые уже получили все необходимые данные о механизме оплаты.

Мы неоднократно объясняли, что компании-покупатели как платили в евро, так они и будут [в них] платить, но просто на другие свои счета, которые потом, также на их счетах, будут конвертироваться в рубли, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что власти РФ решили перевести в рубли расчёты за газ с недружественными странами, чтобы обезопасить торговлю. Он уточнил, что всё больше стран испытывают сомнения в надёжности доллара и евро и рассматривают возможность перехода на расчёты в национальных валютах.

Россия в марте сделала предложение европейским покупателям российского газа по новой схеме оплаты поставок энергоресурсов. Компании из недружественных стран (ЕС и несколько других западных государств) должны открыть счета в уполномоченном банке, которым выбран Газпромбанк. Речь идёт о двух специальных счетах типа К — рублёвом и валютном. Оплата производится с помощью перевода евро или долларов на валютный счёт. Затем банк продаёт эту валюту на Московской Бирже и зачисляет полученные рубли на рублевый счёт иностранного покупателя.