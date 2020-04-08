Песков: плановое падение добычи нефти в США нельзя зачесть в сделке ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/4a4a0330-7982-11ea-9866-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Естественное сокращение добычи нефти в Соединённых Штатах Америки нельзя зачесть в качестве стабилизации мировых рынков углеводородов, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Это разные сокращения. Общее сокращение спроса вы сравниваете с сокращениями для стабилизации мировых рынков. Это, знаете, длину и ширину сравнивать, — приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Нефтяные котировки 9 марта 2020 года обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства — члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.

Проект мониторингового комитета ОПЕК+ по сокращению добычи нефти уже готов. Об этом заявил генеральный секретарь картеля Мохаммед Баркиндо. По его словам, перед заседанием 9 апреля страны венского соглашения смогут ознакомиться с документом и высказать свои предложения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мировые цены на нефть увеличиваются из-за надежд инвесторов на достижение новых договорённостей ОПЕК+ по сокращению добычи.

Согласно данным торгов, стоимость июньских фьючерсов Brent выросла на 2,51% — до $32,67 за баррель. Майские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 5,76%, достигнув отметки в $24,99 за баррель.