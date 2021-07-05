Песков переадресовал вопрос о повышении налогов на 400 млрд рублей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал правительству вопрос об обсуждаемой концепции донастройки налоговой системы. Об этом сообщает РИА Новости.

Это рабочий процесс, который происходит в правительстве, поэтому, конечно, любую информацию на этот счёт тоже нужно спрашивать там, — произнёс представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что в России могут заняться донастройкой налоговой системы, которая предполагает рост отчислений в бюджет на 400 млрд рублей в ближайшие три года.

В рамках инициативы могут повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли, расширить и скорректировать режим налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяников, изменить систему уплаты акцизов и налогообложения состоятельных лиц. Каждый из пунктов принесёт в бюджет около 100 млрд рублей.