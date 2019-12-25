https://static.news.ru/photo/11fe2918-2705-11ea-89df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможном выходе Банка России из капитала Сбербанка лежит в компетенции правительства, а не Кремля. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка.

Это не вопрос Кремля, это вопрос правительства, — цитирует ТАСС Пескова.

Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов сообщил, что Банк России уже довёл свою долю в Сбербанке до минимально установленной законом и оснований для передачи контрольного пакета акций, которым государство через ЦБ владеет в уставном капитале Сбербанка, нет.

Как писал NEWS.ru, контрольный пакет акций Сбербанка, которым владеет ЦБ РФ, может быть передан другой государственной структуре. Этот вопрос уже обсуждается российским правительством. Власти РФ начали обсуждать передачу контрольного пакета ещё в сентябре, а к 16 декабря дискуссия перешла на уровень кабмина. Пресс-секретарь российского премьера Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил, что «конкретно по этому вопросу никаких решений пока нет».

Государство через Центробанк владеет контрольным пакетом в уставном капитале Сбербанка в размере 50% плюс одна акция. Оставшаяся часть, находящаяся в свободном обращении, в значительной пропорции принадлежит зарубежным инвесторам.