Песков ответил на возражения западных стран по оплате газа в рублях

«Газпром» в ближайшие дни определит аспекты, связанные с переходом на оплату российского газа в рублях, исходя из соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует «Интерфакс». По его словам, «Газпром» должен будет в течение четырёх дней разработать понятную и прозрачную систему перехода на оплату в рублях.

Эта информация будет доведена до покупателей продукции «Газпрома», а дальше посмотрим, — сказал Песков.

До этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз не допустит оплаты в рублях поставок из России газа. Она считает подобный вариант расчёта по сделкам неприемлемым, поскольку при нём придётся обходить европейские санкции. В свою очередь премьер Бельгии Александер де Кроо уточнил, что лидеры ЕС изучают возможности «газовых санкций» в отношении России. По его словам, они касаются и объёмов поставок, и цен на газ.

Ранее Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты, в которой будут произведены последующие платежи.