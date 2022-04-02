Песков: оплату газа в рублях ввели не чтобы щёлкнуть кому-то по носу

Власти РФ решили перевести в рубли расчёты за газ с недружественными странами, чтобы обезопасить торговлю, сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Журналист Павел Зарубин предположил, что это решение принималось не для того, чтобы «щёлкнуть кому-то по носу», а чтобы у страны не отобрали доллары и евро, полученные за газ. Представитель Кремля с этим согласился.

Что произошло? Мы видим такое безумство санкционных увлечений — самая большая в истории санкционная нагрузка сейчас приходится именно на Российскую Федерацию. И помимо этого, как вы знаете, были арестованы наши валютные резервы, которые находились в других странах, — сказал Песков.

По его словам, всё больше стран испытывают сомнения в надёжности доллара и евро и рассматривают возможность перехода на расчёты в национальных валютах.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз не допустит оплаты в рублях поставок из России газа. Она считает подобный вариант расчёта по сделкам неприемлемым, поскольку при нём будут обойдены европейские санкции.

Об этом же успел заявить депутат немецкого бундестага Клаус Эрнст, подтвердивший возможность ФРГ расплачиваться за поставки газа в рублях.