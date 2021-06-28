Песков оценил идеи Титова по поддержке предприятий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений об оплате простоя предприятий из бюджета в случае локдауна или внеплановых нерабочих дней не принималось. Об этом пишет ТАСС.

На этот счёт никаких решений не было, — произнёс он.

Представитель Кремля также отметил, что в разных регионах страны эпидемиологическая ситуация сильно отличается, поэтому дальнейшие решения о введении ограничений эффективнее принимать в каждом конкретном субъекте.

Он подчеркнул, что за период пандемии коронавируса положение предпринимателей ухудшилось, однако сейчас малый бизнес работает в свободном режиме, хотя и с ограничениями.

Пандемия накладывает отпечаток. Но всё-таки никаких локдаунов — мы видим, их нет, — добавил Песков.

Ранее бизнес-омбудсмен России Борис Титов предложил снизить на 50% размер штрафов для российских малых и средних предприятий и самозанятых в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, он инициировал ещё ряд других мер поддержки.