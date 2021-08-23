Песков оценил влияние выплат пенсионерам и военным на рост налогов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выделение бюджетных средств на выплаты военным и пенсионерам не приведёт к увеличению налогов в стране. Об этом он сообщил, отвечая на соответствующий вопрос, пишет ТАСС.

Песков отметил, что объявлениям о выплатах предшествует очень серьёзная работа, призванная не допустить увеличения налогов. По его словам, сбалансированность бюджета и всех его расходов остаётся «абсолютной константой» для правительства.

Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьёзная работа, чтобы не произошло то, что вы говорите. В данном случае сбалансированность бюджета, всех расходов, конечно, очень важна, и это абсолютная константа для кабинета министров, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что анонсированные президентом России Владимиром Путиным дополнительные выплаты пенсионерам и военным обойдутся бюджету в сумму более 500 млрд рублей. Само решение о выплатах эксперты назвали неизбежным, так как пенсионеры остались последней социальной группой, не охваченной разовыми выплатами в рамках борьбы с последствиями коронавируса, а зарплаты военнослужащих замораживались.