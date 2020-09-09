Песков оценил ситуацию с курсом рубля

https://static.news.ru/photo/4fff7722-f288-11ea-bf43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мировая экономическая конъюнктура нестабильна, присутствует волатильность, и она не может не оказывать влияния на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в целом сложившаяся ситуация «никоим образом не влияет» на макроэкономические показатели страны, которая захеджирована от рисков за счёт экономической политики российского правительства.

Это тема для постоянной работы, мониторинга всех показателей, в том числе курса национальных валют. Это те параметры, на которые обращают внимание ежедневно, — подчеркнул он.

Песков добавил, что работа в этом направлении ведётся каждый день, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что экономист Денис Ракша рассказал о причинах снижения курса рубля по отношению к доллару и евро, а также о том, как сберечь свои накопления.