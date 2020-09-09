Песков оценил ситуацию с курсом рубля

Мировая экономическая конъюнктура нестабильна, присутствует волатильность, и она не может не оказывать влияния на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в целом сложившаяся ситуация «никоим образом не влияет» на макроэкономические показатели страны, которая захеджирована от рисков за счёт экономической политики российского правительства.
Это тема для постоянной работы, мониторинга всех показателей, в том числе курса национальных валют. Это те параметры, на которые обращают внимание ежедневно, — подчеркнул он.
Песков добавил, что работа в этом направлении ведётся каждый день,
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