https://static.news.ru/photo/5e439194-20b8-11ea-9a21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Компания Opel сможет найти место на российском автомобильном рынке, несмотря на наличие конкурентов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Рынок в любом случае крупный. Те компании, которые присутствуют здесь, сохраняют достаточно высокие объёмы продаж, — цитирует ТАСС представителя Кремля, прокомментировавшего решение Opel возобновить продажи автомобилей в России.

По словам Пескова, на российском авторынке есть предприятия, которые смогли укорениться и построить инфраструктуру, однако это не мешает другим производителям найти своё место.

Ранее NEWS.ru писал, что концерн Opel спустя четыре года после ухода с российского рынка возобновил продажи автомобилей. Первыми в автосалоны дилеров поступили модели Zafira Life и Grandland X. Собирают машины на заводе в Калуге. В первой половине 2020 года в продажу также поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.

Opel покинул российский рынок в 2015 году из-за девальвации рубля на фоне экономического кризиса и общего снижения объёмов продаж. Тем не менее концерн сохранил дилерское обслуживание и ремонт машин. Тогда компания принадлежала американской General Motors. В 2017 году её приобрёл европейский альянс PSA Group.

О возвращении немецкого бренда на российский рынок было объявлено в феврале 2019-го. Тогда предполагалось восстановить продажи в конце весны, однако для этого потребовалось на полгода больше.