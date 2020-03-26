https://static.news.ru/photo/2961b904-6f4d-11ea-b15c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государство имеет достаточно средств для поддержки тех, кто может пострадать из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Достаточно средств, возможностей — и финансовых, и технических, чтобы оказать поддержку тем, кто может попасть в нелёгкую ситуацию. Будь то физические или юридические лица, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

По его словам, в период сложностей важно восстановить баланс справедливости в экономической сфере.

Как писал NEWS.ru, 25 марта Путин выступил с обращением, в котором рассказал о мерах поддержки россиян и российских компаний при мировой пандемии коронавируса. Помимо прочего, глава государства объявил налоговые каникулы для бизнеса и предложил банкам предоставлять россиянам отсрочки по кредитам.

При этом Путин призвал увеличить комиссию государства при получении гражданами дивидендов с вкладов размером более миллиона рублей, а также сбор при инвестировании в зарубежные активы.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.