Песков объяснил высокую цену на газ для Европы

Песков: Европа покупает газ по высокой цене, отказавшись от долгосрочных контрактов
Евгений Бугров
Евгений Бугров
06:28, 13 февраля 2022
Дмитрий ПесковФото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что взаимодействие в области энергопоставок должно быть долгосрочным. По его словам, в Европе от этого отказались и теперь вынуждены покупать топливо по высокой цене, сообщает РИА Новости.
Президент говорил по энергетическому взаимодействию — что все наши взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и на основе долгосрочных контрактов. Вот то, от чего отошли европейцы, и теперь они покупают газ — я грубо говорю — не по 300, а по 1300. Актуально? Более чем, — пояснил представитель Кремля.
Ранее стало известно, что политолог Александр Рар предложил Германии договориться с Россией об увеличении поставок газа. Потребность в нём у страны может возникнуть на фоне энергетического перехода, написал специалист. По его словам, мощности в стране должны быть увеличены за счёт газа, в том числе газовых электростанций, которые также будут переведены на водород.