Песков объяснил высокую цену на газ для Европы

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Политолог Александр Рар предложил Германии договориться с Россией об увеличении поставок газа. Потребность в нём у страны может возникнуть на фоне энергетического перехода, написал специалист в Twitter.

Поскольку мы полностью отказываемся от атомной энергетики в 2022 году и постепенно — от угля, мощности должны быть увеличены за счёт газа, в том числе газовых электростанций, которые также будут...