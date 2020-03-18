https://static.news.ru/photo/6176a76e-690d-11ea-8019-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средний класс является достаточно относительным понятием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Владимир Путин сказал, что 70% россиян относятся к среднему классу.

Президент <...> говорит, что существуют абсолютно разные методики и во всём мире, и в ВОЗ, и в международных других организациях, и так далее. Поэтому это достаточно относительное понятие, — сказал Песков.

Он также отметил, что необходимо обязательно проверить данный вопрос, и подчеркнул, что сумму, которую нужно получать в стране для достойной жизни, нужно рассчитывать на основе множества параметров, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин заявил, что средний класс в России не следует отождествлять с уровнем жизни во Франции, Германии и США, так как «средний класс в каждой стране разный». Он подчеркнул, что согласно методике Всемирного банка, к среднему классу относятся граждане, доходы которых в полтора раза больше МРОТ.