Средний класс является достаточно относительным понятием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Владимир Путин сказал, что 70% россиян относятся к среднему классу.
Президент <...> говорит, что существуют абсолютно разные методики и во всём мире, и в ВОЗ, и в международных других организациях, и так далее. Поэтому это достаточно относительное понятие, — сказал Песков.
Он также отметил, что необходимо обязательно проверить данный вопрос, и подчеркнул, что сумму, которую нужно получать в стране для достойной жизни, нужно рассчитывать на основе множества параметров,
Как ранее писал NEWS.ru, Путин заявил, что средний класс в России не следует отождествлять с уровнем жизни во Франции, Германии и США, так как «средний класс в каждой стране разный». Он подчеркнул, что согласно методике Всемирного банка, к среднему классу относятся граждане, доходы которых в полтора раза больше МРОТ.
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